نسور تتحول إلى نجوم على الإنترنت.. شاهد ما حدث عندما علقت قدم أحد صغارها بخيط صيد

2022/04/11 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتاجت النسور الصلعاء التي تعيش بعش في جنوب غرب ميامي داد في أمريكا إلى بعض المساعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما علق أحد صغارها في خيط صيد.أصبحت النسور الصلعاء نجومًا على الإنترنت، بسبب كاميرا البث المباشر، مما سمح للناس بمشاهدة رحلتها خلال الأشهر الخمسة الماضية

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