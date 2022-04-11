السعودية.. تفاعل واسع مع رسالة أخت سجين على قناة رسمية

2022/04/11 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت فتاة سعودية وجهت رسالة عبر قناة الإخبارية الرسمية لأخيها السجين ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ عبر عدد من المغردين عن تعاطفهم معها

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