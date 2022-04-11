لا تترددوا بالإبلاغ عن هؤلاء.. شرطة بغداد تطلق نداءً للمواطنين

2022/04/11 | 09:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم

الاثنين، نداءً للمواطنين على خلفية

قيام أحد الأشخاص بكتابة عبارة مطلوب

عشائرياً على إحدى الشقق في مجمع بسماية

السكني والقبض عليه.

ودعت القيادة في ندائها، "المواطني

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