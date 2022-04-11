مكافحة المتفجرات تعلن عن حصيلة فعالياتها الامنية في اربع محافظات

2022/04/11 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، عن حصيلة فعالياتها الامنية في اربع محافظات.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “العاملين على اجهزة فحص المركبات m60 في سيطرة ابو غريب السريع يعثرون على مواد مهربة مخبئة داخل احدى العجلات المارة بالسيطرة ( تحوير بدن العجلة ) وتم تسليمها اصولياً الى الجهات […]

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