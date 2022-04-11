إسرائيل تتجنب إدانة روسيا.. والأوليغارش يحظون باستقبال

2022/04/11 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوع الماضي، أدان وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الفظائع في بوتشا بأوكرانيا، لكن الوزير السوفيتي المولد كان حريصا على عدم إلقاء اللوم على روسيا.

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