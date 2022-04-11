فرقة مزامير الثقلين في ميسان قدراتٌ شبابيَّة واعدة

2022/04/11 | 09:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسست فرقة مزامير الثقلين الإنشادية في ميسان منذ عدة أشهر، مكونة من سبعة أعضاء أغلبهم طلبة كليات ومدارس، وهم الشباب محمد منصور وعلي نوري وضياء محمد وهاشم الساعدي وعبد الله محمد واحمد الجزائري. العمارة: سعد حسن

وبحسب مايسترو الفرقة هاشم عباس الساعدي الطالب بالمرحلة الثانية في كلية الصيدلة في ميسان لـ”الصباح”: مزامير هي فرقة انشادية مؤسسها رئيس تجمع قرّاء القرآن الكريم في ميسان - مؤمن الهاشمي، والتي تقيم فعالياتها الانشادية في المناسبات الدينية والولادات الطاهرة، للأولياء والصالحين كولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله سلم، وفي المهرجانات الدينية والمجالس الحسينية، والمحافل القرآنية في داخل العراق وخارجه.

مؤكدا أنها فرقة جديدة انتهجت اسلوب الفرق الانشادية الإيرانية المعروفة برصانتها واسلوبها الخاص على مستوى ايران والعالم، ومن خلال اسلوب الفرق الانشادية الإهوازية.



خاصة فرقة ميعاد الانشادية والحاصلة على المركز الأول في ايران .

مضيفا: ساعدتنا الطريقة الخاصة بأناشيدهم في المناسبات والمحافل الاخرى من خلال الأداء الجماعي، وقد تلقينا دروسا قيّمة في مجال الإنشاد والاداء من قبل قائد الفرقة الانشادية المايسترو باقر اسواري وبإشرافه شخصيا، فقد أعطانا ملاحظات قيمة جدا.



وحتى الآن نقرا الإنشاد والألحان من فرقة ميعاد الانشادية.



ومن خلال الاعضاء الموجودين في الفرقة، كونهم قرّاء القرآن الكريم، وأغلبهم منشدون ولديهم معرفة ودراية بالمقامات العربية بصورة عامة، لذا فإن الطريقة التي اتبعناها في الأداء تعد جديدة على الساحة الانشادية العراقية، ونستطيع ان نسميها الطريقة الاهوازية في الانشاد.

كما اشار الساعدي الى أن هنالك أناشيد جاهزة للقرّاء المصريين، ومن خلال فرقة طافشي وفرقة النقشبندي ونعتمد في قراءاتنا المنهج الحديث في أداء الاناشيد والموشحات الدينية .

ويؤكد المنشد محمد منصور: نحاول أن نضفي الطريقة العراقية في مجال الانشاد، وذلك يعتبر من الطراز الرفيع جدا، كون الطريقة العراقية عريقة ومحدثة ومن خلال استخدام النغمات التركية على الطريقة العراقية وذلك اضاف لها حداثة في الأداء .

مبينا بأن أساس الموشحات والابتهالات الدينية العربية ذات اصل اندلسي.



موضحا: يجب على المؤدي معرفة كل الطرق والأساليب الانشادية المتنوعة.

القارئ علي نوري الكناني يقول: بداية انطلاقتي هي قراءة القرآن الكريم في المحافل الميسانية عندما كنت في مرحلة المتوسطة، وقد شاركت في المسابقات القرآنية على مستوى المحافظة، وحصلت على المراكز الاولى في المسابقات القرآنية، وفي مسابقة وزارة التربية في العاصمة بغداد حصلت على المركز الأول على العراق في عام 2018، مشيرا الى أن تلاوة القرىن، لها قواعد وأحكام، بحيث تكون للقارى تلاوة صحيحة في أدائه في مجال الإظهار والادغام وما شاكل ذلك في القراءات والتلاولات .

مضيفا: في مجال قراءات الموشحات في فرقتنا الانشادية، هناك ضوابط هي أقل من قراءة القرآن والتجويد.



تتعلق بالأمور الفنية كالايقاع والالتزام به على نسق واحد في الأداء . المنشد أحمد الجزائري طالب في مرحلة السادس الاعدادي يقول: شاركنا في التجمع الانشادي في محافظة واسط وحصلنا على المركز الثاني على مستوى العراق، وكانت الفرقة حاصلة على المركز الاول من محافظة ذي قار .

مختتما: الفرقة بحاجة الى الدعم المعنوي والمادي، لكي تستمر في تحقيق طموحاتها وادائها في المحافل المحلية والدولية.

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