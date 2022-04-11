2022/04/11 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني بقلم جون مولينو المترجم ترجمة مصطفى عبد الغنيتتناقش مجموعات الاشتراكيين البيئيين في الوقت الحالي حول ما إذا كان النمو أو التباطؤ هي المطالب المناسبة للحركة.



في هذا المقال الأول من مقالين، يستكشف جون مولينو مفهوم النمو.مالت الكفة لصالح تفضيل النمو الاقتصادي خلال معظم فترات الحركة العمالية والاشتراكية.



مرَّرَت مؤتمرات العديد من الاتحادات النقابية أو العمالية أو الاشتراكيين الديمق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمو والتباطؤ: ماذا يجب أن يقول الاشتراكيون المدافعون عن البيئة؟ (الجزء 1) - جون مولينو - مصطفى عبد الغني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمو والتباطؤ: ماذا يجب أن يقول الاشتراكيون المدافعون عن البيئة؟ (الجزء 1) - جون مولينو - مصطفى عبد الغني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).