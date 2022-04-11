الرافدين يطلق سلفة 50 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع

2022/04/11 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين،اليوم الاثنين، اطلاق سلفة 50 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر منح سلفة 50 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد".واضاف، ان "السلف تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون وبفائدة 5 بالمئة ومدة التسديد 5 سنوات".وتابع، ان "التقديم على السلف يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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