الرافدين يطلق سلفاً جديدة

2022/04/11 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلن مصرف الرافدين،اليوم الاثنين، اطلاق سلفة 50 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، انه "تقرر منح سلفة 50 مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد".واضاف، ان "السلف تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون وبفائدة 5 بالمئة ومدة التسديد 5 سنوات".وتابع، ان "التقديم على السلف يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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