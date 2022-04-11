كاميرا توثق الحادث برمته..شاهد ما حدث عندما بدأ جسر بالتحرك فوق قارب في أمريكا

2022/04/11 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من الناس بمدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا الأمريكية كادت أن تصاب بجروح خطيرة الأسبوع الماضي عندما بدأ جسر في التحرك، مما أدى إلى سحق قاربهم جزئيًا، ودفع الخوف بعضهم للقفز فوق الحافة إلى الماء.كانوا يحاولون تحريك القارب، لكن الجسر انثنى عليهم حتى لم يتمكنوا من الحركة.

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