مسؤول عن فظائع روسيا في سوريا.. من هو ألكسندر دفورنيكوف الجنرال الجديد الذي كلفه بوتين بقيادة قواته في أوكرانيا؟

2022/04/11 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تكليف الجنرال الكسندر دوفيرنيكوف بقيادة القوات الروسية للتقدم عبر المدن والبلدات الأوكرانية.هذا هو الرجل الذي يُعتقد أنه حقق "الانتصارات"، إذا جاز التعبير، لروسيا في سوريا، دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد.

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