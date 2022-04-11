فنلندا والسويد تستعدان للانضمام لحلف الناتو

2022/04/11 | 09:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة تايمز نقلا عن مسؤولين أن

روسيا ارتكبت ”خطأ استراتيجيا فادحا“

جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام

إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين

قولهم إن مسألة انضمام ا

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