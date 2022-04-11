2022/04/11 | 09:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين،

إنها استقبلت أول وفد من اقليم كردستان

لبحث ملف النفط.

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء

(15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون

النفط والغاز لحكومة إقليم كردستا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حكومة اقليم كردستان في بغداد لبحث ملف النفط الشائك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حكومة اقليم كردستان في بغداد لبحث ملف النفط الشائك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).