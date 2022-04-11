ماكرون يتصدر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد فرز 97% من الأصوات

2022/04/11 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تدل بيانات وزارة الداخلية الفرنسية على أنه بعد فرز 97% من الأصوات لا يزال الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، يتقدم في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 27,6% من الأصوات.أما زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني، مارين لوبان، فتحتل المرتبة الثانية بعد حصولها على 23,41%، وزعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، جان لوك ميلونشون، المرتبة […]

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