أول زيارة غربية منذ بداية الحرب.. المستشار النمساوي يزور روسيا

2022/04/11 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور المستشار النمسوي، كارل نيهامر، الاثنين، موسكو ليكون بذلك أول زعيم دولة غربية يقدم على هذه الخطوة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في "مهمة دونها مخاطر" في وقت تستعد فيه كييف لهجوم روسي واسع النطاق في شرق البلاد.

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