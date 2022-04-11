القوة الجوية يرفع شعار الفوز في مواجهة مومباي الهندي

2022/04/11 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم فريق القوة الجوية تدريباته استعدادا لمواجهة مومباي الهندي مساء اليوم الإثنين لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال اسيا على ملعب الملك فهد الدولي.وشهدت الوحدة التدريبية الاخيرة اندفاعا وروحية عالية للاعبي الصقور، بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجزيرة الاماراتي في مستهل مشواره.وتسعى كتيبة المدرب حكيم شاكر خطف النقاط الثلاث من […]

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