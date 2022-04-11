ممثلة سورية تطلق تصريحات “صادمة” عن الله تعالى والدين

2022/04/11 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت الممثلة السورية سلاف فواخرجي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الأخيرة حول معتقداتها الدينية وحديثها عن الجنة والنار خلال لقاء أجرته مع الإعلامية رابعة الزيات ببرنامج “شو القصة” عبر فضائية “إل تي في” (LTV) السورية.وفي اللقاء وجّهت الإعلامية الزيات سؤالا لفواخرجي حول ديانتها والتي يتساءل الجمهور عنها كلما […]

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