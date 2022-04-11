أسعار الدولار تعاود الارتفاع في عموم العراق - عاجل

2022/04/11 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاودت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، الارتفاع بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار لهذا اليوم كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

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