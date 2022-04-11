2022/04/11 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على شخصين اثنين بتهمة القتل في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة (٤٠٦)”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم […]

ظهرت المقالة القبض على شخصين اثنين بتهمة القتل في واسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين اثنين بتهمة القتل في واسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين اثنين بتهمة القتل في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).