تسجيل جديد لمرسي وخيرت الشاطر حول طلب مزعوم لمحمد البرادعي لتعيينه رئيسا للوزراء:

2022/04/11 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تسجيل مصور للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ونائب مرشد الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن طلب مزعوم لنائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تعيينه رئيسا للحكومة جدلا واسعا بعد عرض حلقة جديدة من مسلسل "الاختيار 3".

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