الحكم بالحبس لمدير عام في جهاز مكافحة الاجرام

2022/04/11 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنصُّ المادة (273) على معاقبة ((كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصاً فرَّ بعد القبض علیه.

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