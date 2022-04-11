"كربلاء" في مسلسل وثائقي عالمي قريباً!!

2022/04/11 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "راديو منتيكارلو" الفرنسية

الإذاعية الشهيرة، بقرب إصدار مسلسل

وثائقي جديد عن المراسيم الدينية التي

يؤديها أتباع الديانات التوحيدية حول

العالم، بضمنها الزيارات المليونية

السنوية الى مدينة كر

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