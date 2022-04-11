أسبوع عصيب ينتظر أوكرانيا.. وروسيا تحشد لمعركة الشرق

2022/04/11 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير غربية بأن هناك مؤشرات حول

احتمال شنّ القوات الروسية لهجوم عسكري

واسع النطاق، شرق أوكرانيا، في غضون

أيام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الأحد،

إن الأسبوع ا

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