العراق يتصدرها عربياً.. إصابات كورونا العالمية تقترب من نصف مليار إصابة

2022/04/11 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا

المستجد في جميع أنحاء العالم من نصف

مليار نسمة، فيما تجاوز عدد الوفيات 6.5

ملايين حالة وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر

من 496.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس

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