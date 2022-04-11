الكشف عن حقيقة اهتمام أبراموفيتش بشراء فريق إسباني

2022/04/11 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت شركة “Millhouse” الاستثمارية، التي تدير أصول رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اهتمام الأخير بشراء نادي فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وذكرت الخدمة الصحفية لـ”Millhouse”، أن الأنباء التي ربطت الملياردير الروسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”.وكانت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، نقلت في وقت سابق عن نائب رئيس نادي فالنسيا […]

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