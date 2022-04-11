القضاء يصدر توضيحاً حول إطلاق سراح “رافع العيساوي”: ما يزال مطلوباً

2022/04/11 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين، توضيحاً حول قرار إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي.وأوضح رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد خضير الجابري، عبر بيان لإعلام القضاء تلقته ايرث نيوز، ان “بعض وسائل الاعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا المتهم المكفل رافع العيساوي.وافاد السيد رئيس محكمة الاستئناف ان محكمة التمييز […]

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