القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن رافع العيساوي

2022/04/11 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد خضير الجابري، اليوم الاثنين، ان بعض وسائل الاعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا المتهم المكفل رافع العيساوي.

وافاد رئيس محكمة الاستئناف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بأكمال الاجراءات التحقيقية اللازمة للوصول الى المبالغ المالية التي لايزال مصيرها مجهول".

واضاف ان "المتهم المذكور مطلوب عن قضايا اخرى لايزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة".

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