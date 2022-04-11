مبابي عن الانسجام بين ميسي ونيمار: أمر مخز أن يحدث الآن

2022/04/11 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، الانسجام الذي ظهر مؤخرا بين ليونيل ميسي ونيمار، بالأمر “المخزي” كونه جاء مع اقتراب نهاية الموسم الكروي.وقال مبابي الذي سجل ثلاثية في مرمى كليرمونت، لقناة “بلس فرانس”، يوم السبت: “الانسجام رائع مع ميسي ونيمار على أرض الملعب، ولكن من المخزي والمحزن حدوثه الآن”.وجاءت إشارة […]

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