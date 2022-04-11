نشر صورته وهو يدخن الماريجوانا مع عبارة

2022/04/11 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والذي أصبح للتو أكبر مساهم في تويتر، بالتغريد حول التغييرات المحتملة في شركة التواصل الاجتماعي.فهل لديه القدرة على القيام بذلك؟ إليك إجابة كارا سويشر، المقدمة المشاركة في بودكاست "Pivot" على Vox Media.

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