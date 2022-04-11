أول وفد من اقليم كردستان يصل بغداد لبحث ملف النفط

2022/04/11 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وزارة النفط العراقية ،اليوم الاثنين، عن استقبالها أول وفد من اقليم كردستان لبحث ملف النفط.

وبحسب بيان للوزارة فإن الوفد يضم عددا من المسؤولين في حكومة الاقليم ووزارة الثروات الطبيعية من بينهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الاقليم وبما يحقق اعلى عوائد مالية خدمة للصالح العام.

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