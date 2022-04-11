تسجيل ثمان وفيات بمرض الحمى النزفية في ذي قار

2022/04/11 | 11:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة ثمانية مرضى من الحالات المسجلة حتى الآن.

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