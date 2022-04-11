المرجع السيستاني يؤكد أن العراق ليس وحده المستهدف

2022/04/11 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقل قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي اليوم الاثنين، موقفاً عن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني حول تنظيم داعش.وقال الزيدي في كلمة له تابعتها ايرث نيوز، إنه وخلال لقائه بالمرجع الأعلى علي السيستاني، فقد أكد الأخير أن “داعش كان يهدد العراق وغير العراق”.الزيدي وبخصوص دور القوات العراقية بكافة صنوفها في معارك […]

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