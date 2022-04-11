وول ستريت جورنال: اسرائيل نفذت 400 غارة ضد أهداف ايرانية

2022/04/11 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية عن قيام اسرائيل بتنفيذ أكثر من 400 غارة جوية ضد أهداف ومصالح ايرانية منذ العام 2017.

وأوضح تقرير للصحيفة ان الجيش الاسرائيلي نفذ تلك الغارات في سوريا ومناطق اخرى في الشرق الاوسط في إطار حملته الواسعة لردع إيران والجماعات التابعة لها وإضعاف قدرة طهران على ضرب إسرائيل في حال نشوب حرب علنية بين الجانبين .

وكما بين التقرير، ان تلك الضربات أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاث مئة شخص من بينهم قادة عسكريون وجنود ايرانيون ومسلحون مدعومون من قبلها.

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