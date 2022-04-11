كيف أكتبُ كتابًا؟ - هاشم عبد الرحمن تكروري

2022/04/11 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاشم_عبد_الرحمن_تكروري بداية، ولادة الكتب تأتي بعد مطالعة عميقة للكتاب المحبور والكتاب المنظور وارهاصاتهما.يتم معالجة الفكرة؛ إمّا بنشرها بكتاب، أو ببحث، أو بمقال، أو بخاطرة، حسب ما تحتمل الفكرة وتكتمل.ثم؛ المراجعة المتأنية والدقيقة للأدبيات الخاصة في الكتاب للتأكد من عدم وجود منتوج أدبي يشابه الفكرة.وإن وجد؛ يجب الاطلاع عليها والتأكد من أنها تعالج المواضيع المطلوبة، وإلّم تكن تعالجها؛ فلا ضير من عنوان جديد ......





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