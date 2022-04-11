جِنين عاصمة المقاومة - نهاد ابو غوش

2022/04/11 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش إنها ليست أكبر مدن الضفة ولا أكثرها أهمية روحيا أو سياسيا أو اقتصاديا، ولكن هذه المدينة الكنعانية القديمة التي يزيد عمرها عن أربعة آلاف وخمسمئة عام، كانت وما زالت الأكثر استعصاء وتمردا على مخططات الاحتلال، والأبرز في سيرة الفداء والمقاومة، ليس في الأسابيع والشهور القريبة فحسب، بل على امتداد قرن من الصراع مع المشروع الصهيوني.



وعلى عكس ما يوحي منظرها الهادىء الجميل، واسمها المستمد من الجنان والحدائ ......





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