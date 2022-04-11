السياسة تعتبر عمل تطوعي من أجل الإنسان والمجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/11 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي العمل التطوعي مختلف التنوع من حيث الشكل والمضمون وهو جهد يبذله الإنسان من أجل مجتمعه بدافع منه إنساني للإسهام في تحمّل المسؤولية في إنجاز عمل يمثل مالي أو عيني أو مدني أو فكري يقدمه الإنسان عن رضا وقناعة بدافع يقصد منه المصلحة العامة ذات طابع إنساني ووطني من أجل القيام بعمل ما يصب في خدمة الشعب والنشاط الإنساني السياسي يعتبر عمل تطوعي بدون مقابل يساهم في تقدم الوطن والشعب وتطوره من خلال تحمل المسؤ ......





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