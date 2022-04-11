إغلاق مدينة صينية جديدة أمام الوافدين بسبب كورونا

2022/04/11 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز/ أعلنت مدينة قوانغتشو الصينية، اليوم الاثنين، إغلاق أبوابها أمام معظم الوافدين إليها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وتوجد في قوانغتشو، التي تمثل مركزا مهما للتصنيع، مقرات الكثير من الشركات الكبرى وأحد أهم مطارات الصين.ولم تسجل سوى 27 حالة في المدينة اليوم.ولم يعلن حتى الآن عن إغلاق في قوانغتشو، في حين […]

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