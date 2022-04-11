البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية أكثر قتامة لأوكرانيا ودول الجوار

2022/04/11 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.

وتوقع البنك انكماشا بنسبة أربعة فاصلة واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب، مبينا ان هذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 .

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي خلال مؤتمر صحافي ان نتائج تحليل البنك قاتمة للغاية، مشيرة الى ان هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء.

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