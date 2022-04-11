الفتح يؤشر أمراً سيُفقد التحالف الثلاثي 50% من مقاعده حال حصوله!

2022/04/11 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، أن اعادة الانتخابات ستفقد التحالف الثلاثي 50% من مقاعده.

وقال القيادي في الفتح، عدي الخدران، لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي ظلم في الانتخابات الماضية وكانت هناك اجندة متعددة لإقصائه وما حصل عليه من نتائج لا تمثل قواعده الشعبية خاصة وانه حصل على اكثر من مليوني صوت"، لافتا الى ان "الانتخابات حملت مؤشرات سلبية تم الاشارة اليها من اغلب القوى السياسية".

واضاف الخدران، أن "البعض ضد فكرة حل مجلس النواب واعادة اجراء الانتخابات مرة اخرى لكن لو تم اعادتها لن يكون بمقدور التحالف الثلاثي الحفاظ على ما حصل عليه من مقاعد وستنخفض من 40-50%".

وأكد، ان "الاطار التنسيقي يبقى الكتلة الاكثر تماسكا وقواعدها الشعبية ثابتة وما حصل عليه من نتائج لا تمثل حقيقة المشهد العام".

واشار الى ان "تفكك التحالف الثلاثي وارد حاليا خاصة مع الخلافات التي برزت مؤخرا"، مؤكدا انه "بدون الاطار لا يمكن المضي بتشكيل الحكومة المقبلة".

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