إيران تسمي سفيراً جديداً لها في العراق

2022/04/11 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم تعيين حسین آل صادق سفيراً جديداً في العراق، خلفاً لايراج مسجدي".واضاف، أن " حسین آل صادق سيبدأ مهامه قريبا".

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