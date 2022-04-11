نائب: وزارة الهجرة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل النازحين

2022/04/11 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي اغا، اليوم الاثنين، الحكومة والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية بمخيمات النازحين في إقليم كردستان، مؤكدا ان وزارة الهجرة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين.وقال اغا في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في […]

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