الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. انحسار المنافسة بين ماكرون ولوبان

2022/04/11 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فرز 97% من أصوات الانتخابات الأولية، انحسرت المنافسة في السباق الرئاسي بفرنسا بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، والسياسية التي تمثل اليمين المتطرف، مارين لوبان

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