وزير الدفاع العراقي يستقبل نظيره الدنماركي في بغداد

2022/04/11 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد ،اليوم الإثنين، نظيره الدنماركي كلاوس هيورت فريدركسن بمقر الوزارة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الدفاع جمعة عناد التقى بنظيره الدنماركي الذي وصل اليوم الى مقر الوزارة في بغداد على رأس وفد رفيع المستوى”.

وضم الوفد كل من رئيس الأركان الدنماركي ونائب الأمين العام والسفير الدنماركي في العراق”.

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