مجموعة سوسييتيه جنرال المصرفية الفرنسية تعلن انسحابها من روسيا

2022/04/11 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة “سوسييتيه جنرال” الفرنسية ،اليوم الاثنين، أنها ستوقف عملياتها في روسيا من خلال بيع كلّ حصتها في مصرف روسبنك الروسي.

وأعلنت المجموعة المصرفية في بيان أنّها وقّعت “اتفاقًا بهدف بيع حصتها الكاملة” في روسبنك ذي الثقل الكبير في القطاع المصرفي الروسي حيث كانت “سوسييتيه جنرال” المساهم الأكبر فيه بالإضافة إلى شركات التأمين التابعة لها في روسيا، إلى صندوق الاستثمار “انتيروس كابيتال” المساهم السابق في روسبنك.

وجاء في بيان المجموعة أن “مع هذه الاتفاقية التي أُبرمت بعد عدة أسابيع من العمل المكثف، ستنسحب المجموعة بطريقة منظمة من روسيا مع ضمان الاستمرارية لموظفيها وزبائنها”.

ولفتت “سوسييتيه جنرال” إلى أن هذه الصفقة تبقى خاضعة لموافقة السلطات التنظيمية المختصة وقانون المنافسة وأن استكمالها “يجب أن يحصل في الأسابيع المقبلة”.

ومن المتوقّع أن يتسبب بيع “سوسييتيه جنرال” حصتها بـ”خسارة 3,1 مليارات يورو” للمجموعة.

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