الدفاع البريطانية: روسيا تستخدم ذخائر فسفورية محظورة دوليا في قصف أوكرانيا

2022/04/11 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي للغزو الروسي لأوكرانيا، إن القوات الروسية مستمرة في القصف المدفعي على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى استخدام ذخائر فسفورية.

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية خلال تقييمها الاستخباراتي، في تغريدة على تويتر، أن استخدام تلك الذخائر المحظورة دولياً، يعبر عن خطط مستقبلية لاستخدامها لقوات الروسية في ماريوبل.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على التمييز عند الاستهداف وشن الضربات، بينما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022

https://t.co/3RYc4QJBuG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

