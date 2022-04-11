تقرير: أسبوع عصيب في انتظار أوكرانيا

2022/04/11 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثق في قواته المسلحة ولكن للأسف ليس لدي الثقة في أننا سنحصل على كل ما نحتاجه من الولايات المتحدة.

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