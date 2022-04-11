انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتأثيره على سعر برميل النفط في ضوء الازمة الأوكرانية - الجزء الثاني

2022/04/11 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

3 - أسباب تغير سعر صرف الدولار

أولا: العوامل الاقتصادية

أ -أسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال: ان

سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين

عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى، لهذا

السبب، ي

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