إيلون ماسك يتراجع عن الانضمام لمجلس إدارة تويتر

2022/04/11 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس اكس"، إيلون ماسك، عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر التي اشترى حصة فيها الأسبوع الماضي، على ما أعلن، الاثنين، المدير العام للشبكة الاجتماعية، باراغ أغراوال.

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