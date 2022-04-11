خلال 100 يوم.. تسجيل 19 محاولة انتحار في محافظة عراقية

2022/04/11 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، الاثنين، عن تسجيل 19 محاولة انتحار خلال 100 يوم .وقال مدير المفوضية صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المفوضية رصدت 19 محاولة انتحار انتهى 14 منها بالوفاة خلال 100 يوم في ديالى”.واضاف مهدي،ان” اغلب المنتحرين هم من الشباب تباينت الاسباب وفق الرصد الميداني لكنها […]

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