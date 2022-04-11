2022/04/11 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل مطار هيثرو البريطاني، أكثر الشهور ازدحاما منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، معلنا أن 4.2 مليون مسافر استخدم المطار في مارس.ويمثل هذا الرقم، بحسب المطار، ما يقرب من ثمانية أضعاف عن الإجمالي خلال نفس الشهر من عام 2021.وقال الرئيس التنفيذي للمطار، جون هولاند كاي: “إنه لأمر رائع أن نرى المطار […]

ظهرت المقالة مطار هيثرو يسجل أكثر الشهور ازدحاما منذ بدء وباء كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار هيثرو يسجل أكثر الشهور ازدحاما منذ بدء وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار هيثرو يسجل أكثر الشهور ازدحاما منذ بدء وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).